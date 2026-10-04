أمر من الزيدي.. القبض على متورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد

وذكر في بيان، انه "تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، ألقت الجهات المختصة القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في ، الذي ترافق مع أحد الاستعراضات خلال فعاليات "يوم السيادة"، وكذلك التأكيد على محاسبة كل من يثبت تورطه بهذا الفعل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بما ينسجم مع القوانين العراقية والأعراف الدبلوماسية".وأكدت الحكومة – وفق البيان – "أن احترام رموز الدول والبعثات الدبلوماسية الصديقة المعتمدة في يمثل التزاماً قانونياً ودبلوماسياً، وأن أي تجاوز أو إساءة بهذا الشأن ستخضع للمساءلة القانونية".