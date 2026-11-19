وقالت القيادة في بيان إن قوة من خلية الاستخبارية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت أمر القبض بحق المتهم، الذي أقدم على الفرار بالعجلة التي كان يستقلها، الأمر الذي دفع القوة المنفذة إلى إطلاق النار باتجاه العجلة، ما أدى إلى وقوع الضحايا والإصابات.وأضافت أنه فور وقوع الحادث جرى تطويق المنطقة، وتمكنت قوة من فوج طوارئ الخامس من إلقاء القبض على المتهم.وأشارت القيادة إلى أنه، استناداً إلى توجيهات ، تقرر إيداع ضابط و10 منتسبين من أفراد قوة خلية الصقور الاستخبارية التوقيف في ، وتشكيل لجنة تحقيقية على أعلى المستويات للوقوف على ملابسات الحادث وكشف تفاصيله وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.