وذكرت القيادة في بيان ورد لـ" "، أنه "تعزيزاً للأمن والاستقرار وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية، نفذت تشكيلات الفرقتين الثالثة والخامسة في وقيادة شرطة ، بالاشتراك مع مفارز الأجهزة والوكالات الاستخبارية، عدداً من الواجبات التي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة للاتجار بالقطع الأثرية وأطراف مشاجرات مسلحة".وأضافت أن "القوات الأمنية ضبطت المسكوكات النقدية الأثرية والأسلحة غير المرخصة التي كانت بحوزتهم ضمن جانبي "، مؤكداً "إحالة المتهمين والأسلحة والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".