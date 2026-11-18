وقالت الخلية في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وضمن الجهود المتواصلة لترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء أي وجود لبقايا الإرهاب، ووِفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية أفادت بوجود حركة لبقايا عناصر عصابات الإرهابية في منطقة (سحول راوة) شمال قضاء ضمن قاطع ، وبالتنسيق العالي مع مركز الاستطلاع والمراقبة الجوية في للقوات المسلحة، نفّذت صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات العراقية ضربتين جويتين دقيقتين ومؤثرتين استهدفتا تلك العناصر في الموقع ذاته".واضافت ان "الضربة الجوية الأولى نفذت في تمام الساعة (18:30)، أعقبتها الضربة الجوية الثانية في تمام الساعة (18:57) على المكان ذاته".وتابعت ان "قطعاتنا الأمنية مستمرة في تنفيذ واجباتها الميدانية برؤية مهنية ومتميزة لدك أوكار الإرهاب أينما وُجِدَ".