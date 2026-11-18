وقال المصدر لـ ، ان "صقور الجو نفذوا ضربة جوية بواسطة طائرات F16 استهدفت عجلة يستقلها ثلاثة ارهابيين في ".واضاف ان "ذلك تم وفق معلومات ومراقبة مديرية الاستخبارات العسكرية".