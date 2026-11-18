أعلن رئيس خلية ، عن تشكيل مجلس تحقيقي بملابسات حادثة إطلاق نار أثناء تنفيذ قوة أمنية واجب إلقاء قبض بحق مطلوب في .

وقال الفريق في بيان، "وجّه بتشكيل مجلس تحقيقي، بإشراف ضباط برتب عليا، للوقوف على ملابسات حادثة إطلاق النار التي وقعت أثناء تنفيذ قوة أمنية تابعة للوزارة واجب إلقاء قبض بحق مطلوب وفق المادة (406)، في ناحية دار السلام بمنطقة ركة الحاج سهيل في ".

وأوضح معن أن "المطلوب كان يستقل عجلته، ولم يمتثل لأوامر السيطرة ولاذ بالفرار، ما دفع القوة إلى إطلاق النار، الأمر الذي أسفر عن وفاة ثلاثة أطفال وإصابة خمسة أطفال آخرين، وهم راقدون في المستشفى لتلقي العلاج".



وأضاف أن "القوة تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب، فيما تقرر حجز ضابط و10 منتسبين من أفراد القوة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".