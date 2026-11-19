وقالت الوزارة في بيان إن استحداث الكلية جاء بناءً على طلب تقدمت به، بهدف استقطاب الطلبة المتميزين وأصحاب الأفكار العلمية المبتكرة، وإعداد ملاكات هندسية متخصصة في المجالات الدفاعية الحديثة.وأضافت أن التخصصات المستهدفة تشمل منظومات الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاتصالات العسكرية الحديثة.وأكدت الوزارة أن استحداث الكلية يمثل خطوة نحو تطوير التعليم الهندسي العسكري واحتضان الطاقات العلمية الشابة، وربط المعرفة بالتطبيق بما يلبي احتياجات القوات المسلحة ويواكب التطورات التقنية في المجالات الدفاعية الحديثة.