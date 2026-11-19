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مصدر يكشف موعد إعادة توزيع القطعات الأمنية في جرف النصر
أمن
2026-11-19 | 05:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
521 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلن مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن إعادة انتشار القوات المشتركة في منطقة جرف النصر ستبدأ يوم غد الجمعة، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن إعادة توزيع القطعات الأمنية في المنطقة.
وتأتي الخطوة بعد توجيه
مكتب القائد العام
، أمس الأربعاء، بإعادة انتشار قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي، وفق خطة تتضمن توزيع المسؤوليات الأمنية بين الوزارات والجهات المعنية، وتأمين خطوط نقل النفط وفتح الطرق أمام حركة السير.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن
مدير مكتب القائد العام
، الفريق الركن
عبد الأمير الشمري
، فإن اللواء 38 التابع للفرقة العاشرة في
وزارة الدفاع
سيتولى مسك القاطع الممتد من ساتر "يا حسين" إلى تقاطع الفاضلية، وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع
قيادة عمليات الأنبار
.
كما يتولى اللواء 17 في
الشرطة الاتحادية
مسك مركز ناحية جرف النصر، من
نهر الفرات
شرقاً وحتى طريق المسيب – الفاضلية غرباً، فيما يتولى اللواءان 72 و79 التابعان للحشد الشعبي مسك القاطع الممتد من طريق المسيب – الفاضلية إلى الحدود الفاصلة مع
قيادة عمليات كربلاء
المقدسة
.
وتضمنت الخطة تكليف فوج من شرطة الطاقة بتأمين خطوط نقل النفط في المنطقة، وفتح سيطرتين أمنيتين تابعتين لشرطة بابل باتجاه المسيب وشرطة
الأنبار
باتجاه
عامرية الفلوجة
، إلى جانب إعادة فتح طريق المسيب – البهبهاني – تقاطع الفاضلية – عامرية
الفلوجة
أمام حركة السير.
ووفق الوثيقة، سيبقى فوج مكافحة الإرهاب الموجود في معسكر الحامية قوة احتياط للقائد العام للقوات المسلحة في القاطع، لمعالجة الحالات الطارئة.
وكان رئيس
هيئة الحشد الشعبي
،
فالح الفياض
، قد قدم مقترحاً إلى
رئاسة الوزراء
يتضمن تولي تشكيلات الحشد، المتمثلة باللواءين 72 و79 وفوج
القوات الخاصة
التابعة لعمليات الحشد، مسك قاطع جرف النصر، مع تكليف شرطة الطاقة بتأمين الأنبوب النفطي.
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