وتأتي الخطوة بعد توجيه ، أمس الأربعاء، بإعادة انتشار قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي، وفق خطة تتضمن توزيع المسؤوليات الأمنية بين الوزارات والجهات المعنية، وتأمين خطوط نقل النفط وفتح الطرق أمام حركة السير.وبحسب الوثيقة الصادرة عن ، الفريق الركن ، فإن اللواء 38 التابع للفرقة العاشرة في سيتولى مسك القاطع الممتد من ساتر "يا حسين" إلى تقاطع الفاضلية، وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع .كما يتولى اللواء 17 في مسك مركز ناحية جرف النصر، من شرقاً وحتى طريق المسيب – الفاضلية غرباً، فيما يتولى اللواءان 72 و79 التابعان للحشد الشعبي مسك القاطع الممتد من طريق المسيب – الفاضلية إلى الحدود الفاصلة مع .وتضمنت الخطة تكليف فوج من شرطة الطاقة بتأمين خطوط نقل النفط في المنطقة، وفتح سيطرتين أمنيتين تابعتين لشرطة بابل باتجاه المسيب وشرطة باتجاه ، إلى جانب إعادة فتح طريق المسيب – البهبهاني – تقاطع الفاضلية – عامرية أمام حركة السير.ووفق الوثيقة، سيبقى فوج مكافحة الإرهاب الموجود في معسكر الحامية قوة احتياط للقائد العام للقوات المسلحة في القاطع، لمعالجة الحالات الطارئة.وكان رئيس ، ، قد قدم مقترحاً إلى يتضمن تولي تشكيلات الحشد، المتمثلة باللواءين 72 و79 وفوج التابعة لعمليات الحشد، مسك قاطع جرف النصر، مع تكليف شرطة الطاقة بتأمين الأنبوب النفطي.