أفاد مصدر أمني، بإصابة منتسبين من بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" في منطقة بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "أصيب منتسبين في بالحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات في منطقة ونُقلوا على إثرها إلى مستشفى قريب".

وأضاف المصدر أن "سبعة منهم خرجوا من المشفى وهم بحالة صحية جيدة، أما الثامن في العناية المركزة".