وقال المصدر للسومرية نيوز، إن التوجيه تضمن أيضاً استدعاء جميع المنتسبين المجازين.وأصدر القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، أمراً ديوانياً بتشكيل مقر مسيطر في جرف النصر، يتولى القيادة والسيطرة على القطعات الأمنية المكلفة بالمهام ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، على أن يبدأ عمله اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً يوم 20 تشرين الثاني 2026.