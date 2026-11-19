ووفقاً للبيان الصادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ، يرتبط المقر بقيادة من النواحي كافة، فيما جرى تعيين الفريق الركن أحمد قائداً للمقر، ونائبين له هما اللواء الركن حسين علي نصيف لشؤون الدفاع، وعدي عبد الأئمة مصحب لشؤون .ويضم المقر أربعة تشكيلات، تشمل لواءً من الجيش العراقي، ولواءً من ، ولواءين من ، إضافة إلى فوج من شرطة الطاقة لتأمين حماية الأنابيب النفطية في المنطقة.وأشار البيان إلى أن قاطع المقر المسيطر سيكون ضمن الحدود الإدارية لجرف النصر، مع توليه القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية المرتبطة به، والتنسيق بأعلى المستويات مع قيادات شرطة وعمليات والأنبار وبغداد.