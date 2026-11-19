أعلن رئيس خلية ، مساء الخميس، عن المباشرة بإعادة الانتشار في جرف النصر شمالي .



وقال الفريق وفق الإخبارية، "المباشرة بالترتيبات الخاصة بإعادة الانتشار في جرف النصر"، معتبرا أن "الإنذار (ج) إجراء طبيعيا ولا يعني وجود مشكلة".

وكانت أعلنت، اليوم الخميس، المباشرة بتبديل القطعات العسكرية الموجودة في مدينة النصر غداً.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، أمراً ديوانياً بتشكيل مقر مسيطر في جرف النصر، يتولى القيادة والسيطرة على القطعات الأمنية المكلفة بالمهام ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، على أن يبدأ عمله اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً يوم 20 تشرين الثاني 2026.