أفاد مصدر أمني، الخميس، بانطلاق القطعات التي ستباشر بالانتشار في جرف النصر من أماكنها.​

وقال المصدر في حديث لـ ، "القطعات التي ستباشر بالانتشار في الجرف تباشر الانطلاق من اماكنها باتجاه الجرف".

وأضاف "‏قائد يعقد اجتماعا في معسكر الحامية قرب جرف النصر قبيل ساعات من بدأ دخول القوات المسلحة الى الجرف".

وكان رئيس خلية أعلن، مساء الخميس، عن المباشرة بالترتيبات الخاصة بإعادة الانتشار في جرف النصر شمالي .

يشار الى أن أعلنت، اليوم الخميس، المباشرة بتبديل القطعات العسكرية الموجودة في مدينة النصر غداً.