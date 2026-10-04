بـ14 مليون دينار.. الإطاحة بشبكة لبيع الأعضاء البشرية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان، أن "قيادة شرطة من خلال آمر المنطقة الأمنية العاشرة وقسم مكافحة إجرام الأول وبالاشتراك مع الاستخبارات القت القبض على متهمين اثنين متورطين في عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية".وأشار البيان الى ان "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات تفيد بتردد أحد الأشخاص إلى احدى دوائر الجوازات لغرض إصدار جواز والسفر إلى خارج لبيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ قدره (14) مليون دينار عراقي".وأضاف انه "على الفور، وبناءً على امر قائد شرطة بغداد الرصافة، شكل فريق عمل حيث تم استدراج المتهم الأول والقبض عليه، ومن ثم استدراج المتهم الثاني، الذي يعمل وسيطاً في عمليات بيع الأعضاء البشرية".ولفت الى انه "خلال التحقيق، اعترف المتهم الثاني بقيامه بأكثر من عملية لبيع الكلى والأعضاء البشرية، بالاشتراك مع أشخاص آخرين خارج العراق، مقابل مبالغ مالية وحجوزات سفر وإقامة في الفنادق"، مؤكداً أنه "تم ايداعهما التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".