الحشد الشعبي يعلن اعتقال 55 متهماً في 12 محافظة

أعلنت ، اليوم الأحد، عن اعتقال 55 متهماً في 12 محافظة.

وقالت الهيئة في بيان، "بإشراف ومتابعة رئيس ورئيس أركان الهيئة، نفذت معاونية الاستخبارات والمعلومات خلال الأيام الماضية سلسلة من الواجبات الأمنية في 12 محافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على 55 متهماً، وتفكيك شبكات مرتبطة بالإرهاب وحزب البعث المحظور وتسريب معلومات تمس والجريمة المنظمة والحركات المنحرفة".

وأضاف البيان "توزعت حصيلة المقبوض عليهم بواقع: 23 مطلوباً على صلة بحزب البعث المحظور، و6 مطلوبين بقضايا تسريب معلومات تخص أمن الدولة، و5 مطلوبين بقضايا الجريمة المنظمة، و4 مطلوبين بقضايا الإرهاب، و7 مطلوبين على صلة بحركات منحرفة".

ولفت بيان الحشد الى أن "جميع عمليات إلقاء القبض جرت استناداً إلى مذكرات قضائية أصولية، ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة".