ضبط مواد غذائية وصناعية مهربة في كركوك

وذكرت المديرية في بيان، أن العملية نُفذت وفق توجيهات رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن ، ومتابعة مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن السيلاوي، مبينة أن مفارزها في كتيبة استطلاع الفرقة الثامنة تمكنت، استناداً إلى الرصد والمتابعة، من إحباط عملية تهريب مواد غذائية وصناعية في .وأضافت أن إجراءات التدقيق والتفتيش أسفرت عن ضبط عدد من العجلات التي تبيّن حملها أرقاماً غير أصولية ومخالفة للضوابط القانونية.وأشارت إلى أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة الأنشطة غير القانونية والحد من عمليات التهريب، مؤكدة استمرار التحركات الاستخبارية والميدانية لملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.