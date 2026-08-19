شرطة الأنبار تنوه عن تنفيذ تفجير مسيطر عليه لمخلفات "داعش"

وذكر بيان للقيادة، أن الكوادر والهندسة العسكرية ستنفذ بعد قليل تفجيراً مسيطراً عليه لمخلفات حربية وأكداس عتاد تعود لتنظيم " " الإرهابي في المنطقة المذكورة.وأوضحت القيادة أن هذا التنويه جاء لتبسيط الإحاطة وتنبيه المواطنين وعدم إشاعة الخوف أو إثارة القلق عند سماع صوت دوي الانفجار في المنطقة والمناطق القريبة منها، متمنية السلامة والأمان للجميع.