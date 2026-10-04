الداخلية: 6020 مخالفاً لشروط الإقامة خضعوا لإجراءات قانونية خلال أيلول

وأوضح الحسون في بيان، أن عدد الملقى القبض عليهم من المخالفين لشروط الإقامة بلغ 1760 مخالفاً، بواقع 783 في و977 في المحافظات، فيما بلغ عدد المبعدين 4260 مخالفاً، بواقع 2425 في بغداد و1835 في المحافظات.وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود في متابعة المخالفين لشروط الإقامة وتطبيق الإجراءات القانونية والأصولية بحقهم.