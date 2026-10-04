استشهاد وإصابة 4 عسكريين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب نينوى

وقال الناطق باسم اللواء قوات خاصة في بيان، إن الحادث وقع ضمن قاطع مسؤولية اللواء المشاة السابع والعشرين، مشيرة إلى أن المصابين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وأضاف البيان، أن قوات الجيش ستواصل تنفيذ واجباتها في مختلف قواطع المسؤولية لملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعها، مؤكدة استمرار العمليات الأمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.وتقدمت وزارة الدفاع - بحسب البيان - بالتعازي والمواساة إلى ذوي الشهيدين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.