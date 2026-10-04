ارتفاع أسعار الذهب العراقي والأجنبي في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر صباح اليوم، سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 922 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 918 ألف دينار، مقارنة بـ917 ألف دينار للبيع أمس السبت.وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 892 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 888 ألف دينار.وفيما يتعلق بأسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 920 و930 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 890 و900 ألف دينار.