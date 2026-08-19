بينهما امرأة… مخدرات بابل تفكك شبكة دولية وتضبط ٥ كغم من الكرستال

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في عمليتين منفصلتين، تمكّنت مديرية شؤون مخدرات ، بعد جهد استخباري متواصل وتتبّع دقيق، من تفكيك شبكة دولية لتجارة ، متكونة من ثلاثة متهمين أجانب بينهم امرأة، وضبط بحوزتهم (5) كغم من مادة الكريستال المخدرة، بعضها كانت مخبأة في أحشاء احد المتهمين".وتابعت، ان " لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية استمرار عملياتها الاستخبارية والأمنية لملاحقة تجار السموم وتجفيف منابع الاتجار بالمخدرات، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".