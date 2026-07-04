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الأمن الوطني يضبط مواد مهربة وأغذية فاسدة في عدة محافظات
أمن
2026-07-04 | 10:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
180 شوهد
أعلن جهاز
الأمن الوطني
، اليوم السبت، ضبط مواد غذائية فاسدة وأدوية مهربة وإحباط محاولات تهريب مواد ممنوعة، ضمن واجباته النوعية في السيطرات والمنافذ بعدد من المحافظات.
وذكر الجهاز في بيان أن مفارزه في
بغداد
ضبطت مخزناً غير مرخص يحتوي على 150 كيلوغراماً من الدجاج الفاسد، جرى إتلافها وفق الإجراءات الأصولية، فيما تمكنت مفارزه في
ديالى
والموصل من ضبط نحو 33 طناً من الدجاج المجمد الممنوع من الاستيراد، إضافة إلى 2381 كارتوناً من المواد الغذائية الممنوعة.
وأضاف أن الجهود الاستخبارية أسفرت أيضاً عن ضبط عجلة محملة بأدوية بشرية مهربة وغير مرخصة تضم 1845 كارتوناً و5884 علبة من مختلف الأنواع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وأشار البيان إلى أن الحملات الرقابية، بالتنسيق مع دوائر
الصحة
، أسفرت عن إتلاف 5 أطنان من الأسماك والدجاج التالف في
البصرة
، وأكثر من 17 طناً من المواد الغذائية الفاسدة في ديالى، إضافة إلى أكثر من طنين من المواد الغذائية الفاسدة في
نينوى
، مؤكداً استمرار الجهود لمكافحة التهريب ومنع تداول المواد غير الصالحة للاستهلاك.
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