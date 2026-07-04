الأمن الوطني يضبط مواد مهربة وأغذية فاسدة في عدة محافظات

وذكر الجهاز في بيان أن مفارزه في ضبطت مخزناً غير مرخص يحتوي على 150 كيلوغراماً من الدجاج الفاسد، جرى إتلافها وفق الإجراءات الأصولية، فيما تمكنت مفارزه في والموصل من ضبط نحو 33 طناً من الدجاج المجمد الممنوع من الاستيراد، إضافة إلى 2381 كارتوناً من المواد الغذائية الممنوعة.وأضاف أن الجهود الاستخبارية أسفرت أيضاً عن ضبط عجلة محملة بأدوية بشرية مهربة وغير مرخصة تضم 1845 كارتوناً و5884 علبة من مختلف الأنواع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.وأشار البيان إلى أن الحملات الرقابية، بالتنسيق مع دوائر ، أسفرت عن إتلاف 5 أطنان من الأسماك والدجاج التالف في ، وأكثر من 17 طناً من المواد الغذائية الفاسدة في ديالى، إضافة إلى أكثر من طنين من المواد الغذائية الفاسدة في ، مؤكداً استمرار الجهود لمكافحة التهريب ومنع تداول المواد غير الصالحة للاستهلاك.