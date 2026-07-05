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العراق يتلف 239 كغم من المواد المخدرة و1388 حبة متنوعة
أمن
2026-07-05 | 03:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
112 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلنت
وزارة الصحة
، اليوم الاحد، عن حصيلة المواد المخدرة التي تم اتلافها لغاية الان.
وقال رئيس
لجنة إتلاف المخدرات
والمؤثرات العقلية المركزية القاضي
ياسر الخزاعي
في تصريح لصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، انه "تم إتلاف أكثر من 239 كيلوغراماً من المواد المخدرة، و1388 قرصاً مخدراً متنوعاً، إضافة إلى 202 قنينة من مادة (الكودائيين) المخدرة منذ بداية العام الحالي".
وأشار إلى أن "الحصيلة الإجمالية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تم إتلافها منذ العام 2025 وحتى الآن، تجاوزت الستة أطنان و545 كيلوغراماً، بينها أكثر من 10 ملايين قرص مخدر، و655 قنينة كودائيين، و100 ألف عبوة من مادة (الترامادول)، فضلاً عن نحو 51 ألف مادة مخدرة ومؤثر عقلي متنوع آخر".
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