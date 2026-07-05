العراق يتلف 239 كغم من المواد المخدرة و1388 حبة متنوعة

وقال رئيس والمؤثرات العقلية المركزية القاضي في تصريح لصحيفة الرسمية وتابعته ، انه "تم إتلاف أكثر من 239 كيلوغراماً من المواد المخدرة، و1388 قرصاً مخدراً متنوعاً، إضافة إلى 202 قنينة من مادة (الكودائيين) المخدرة منذ بداية العام الحالي".وأشار إلى أن "الحصيلة الإجمالية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تم إتلافها منذ العام 2025 وحتى الآن، تجاوزت الستة أطنان و545 كيلوغراماً، بينها أكثر من 10 ملايين قرص مخدر، و655 قنينة كودائيين، و100 ألف عبوة من مادة (الترامادول)، فضلاً عن نحو 51 ألف مادة مخدرة ومؤثر عقلي متنوع آخر".