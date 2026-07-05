الزيدي من وزارة الدفاع: لن نسمح ببقاء السلاح خارج إطار الدولة

وذكر لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الجيش العراقي ليكون جيشاً مهنياً قوياً، عقيدته الأساس حماية وشعبه، وقادراً على أداء مهامه على أكمل وجه، وسيتم تأمين كل ما تحتاجه لتعزيز قدراتها".وتابع، انه " لن نسمح ببقاء أي سلاح خارج سياق القانون والدولة والمضي بمكافحة الفساد وتجفيف منابعه وبناء دولة يحكمها القانون وتسودها العدالة وينعم فيها المواطن بالأمن والاستقرار، مؤكدا "حرصه على أن ينال ضباط الجيش استحقاقهم وأن ترقيتهم هي استحقاق لهم".