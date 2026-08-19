عباس اليعقوبي باول تصريح بعد اطلاق سراحه: ما جرى خُطِّط من قبل توم باراك

وقال في تصريح تابعته ، "أتقدم بخالص الشكر الجزيل والامتنان لكل من ساندني في قضيتي هذه وفي إطلاق سراحي، وأخص بالشكر الشيخ المقاوم، الشيخ ، وإلى قادة المقدس، قادة الفصائل، وعشائرنا الأصيلة، وإلى القضاء العراقي العادل المنصف، والإعلام المقاوم، وجمهورنا الكريم، وأبناء الغياري، والأخوة المسؤولين الذين ساهموا وساندوني في قضيتي هذه مع حفظ الألقاب والأسماء".وأضاف ان "المجرم الإرهابي توم ، ممثل الأكبر عدوة الله وعدوة السلام، هو من خطط لكل هذه الأزمات، بغية السيطرة على القرار السيادي، واختلاق الأزمات، وجرنا إلى الاقتتال الداخلي"، مشيرا الى انه "بحكمة مسؤولينا وبحكمة قادتنا ووحدتهم أفشلوا هذه المخططات".وتابع "سوف يقوم المستشار القانوني في قيادة عمليات بإقامة دعوى قضائية ضد العراقي على التهم الكيدية بحقي، وكلنا مؤمنون بالقضاء".