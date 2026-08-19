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عباس اليعقوبي باول تصريح بعد اطلاق سراحه: ما جرى خُطِّط من قبل توم باراك

أمن

2026-08-19 | 10:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عباس اليعقوبي باول تصريح بعد اطلاق سراحه: ما جرى خُطِّط من قبل توم باراك
954 شوهد

السومرية نيوز – محلي
ادلى مسؤول الاستخبارات في قيادة عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي عباس اليعقوبي باول تصريح بعد اطلاق سراحه، فيما اتهم المبعوث الأمريكي توم باراك بالوقوف وراء ذلك.

وقال اليعقوبي في تصريح تابعته السومرية نيوز، "أتقدم بخالص الشكر الجزيل والامتنان لكل من ساندني في قضيتي هذه وفي إطلاق سراحي، وأخص بالشكر الشيخ المقاوم، الشيخ أكرم الكعبي، وإلى قادة الحشد الشعبي المقدس، قادة الفصائل، وعشائرنا الأصيلة، وإلى القضاء العراقي العادل المنصف، والإعلام المقاوم، وجمهورنا الكريم، وأبناء العراق الغياري، والأخوة المسؤولين الذين ساهموا وساندوني في قضيتي هذه مع حفظ الألقاب والأسماء".
وأضاف ان "المجرم الإرهابي توم براك، ممثل الشيطان الأكبر أمريكا عدوة الله وعدوة السلام، هو من خطط لكل هذه الأزمات، بغية السيطرة على القرار السيادي، واختلاق الأزمات، وجرنا إلى الاقتتال الداخلي"، مشيرا الى انه "بحكمة مسؤولينا وبحكمة قادتنا ووحدتهم أفشلوا هذه المخططات".
وتابع "سوف يقوم المستشار القانوني في قيادة عمليات حزام بغداد بإقامة دعوى قضائية ضد جهاز المخابرات الوطني العراقي على التهم الكيدية بحقي، وكلنا مؤمنون بالقضاء".
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