طائرات ومنظومات دفاع جوي.. ماذا يحصل في المنطقة الخضراء؟

ونقلت عن المصادر قولها انه "تم تشديد الإجراءات حول مقار حكومية وتعزيز منظومات الدفاع الجوي داخل ".ويأتي ذلك قبل 30 ايلول، الموعد الذي حددته الحكومة لإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة، في وقت ترفض فيه بعض الفصائل المسلحة البارزة، التخلي عن أسلحتها.ووفقا للمصدر الذي تحدث الى القناة فان "الإجراءات الجديدة شملت تعزيز منظومات الدفاع الجوي داخل المنطقة ، إلى جانب ترتيبات أمنية أخرى رفض الكشف عن تفاصيلها، كما جرى تعيين قائد جديد للفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الخضراء، وقائد جديد لعمليات ".وتضم المنطقة الخضراء، التي تعرف رسميا بالمنطقة الدولية، مقار الرئاسات الثلاث وعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن السفارات والبعثات الدبلوماسية، بينها السفارة الأميركية.وقال قيادي في الإطار التنسيقي إن " أبلغ اجتماعات والإطار التنسيقي أنه لن يتراجع عن ملف حصر السلاح حتى لو تعرضت حياته للخطر".فيما اكد مسؤول سياسي ان " تجري عمليات مداهمة ومراقبة لقادة فصائل وعناصر فيها، واعتقلت وداهمت منازل ومقار تابعة لها، من دون أن كل العمليات".وقالت مصادر سياسية رفيعة إن "الحكومة تلقت أيضا تحذيرات من سفراء داخل ومن جهات خارج البلاد بشأن مخططات محتملة داخل العراق".وعلى خلفية تلك التحذيرات، عززت الحكومة الإجراءات الأمنية داخل المنطقة الخضراء وحول المقار الحكومية الحساسة.وكانت قد أعلنت أن أي طائرة مسيّرة تنطلق من دون موافقات رسمية ستعامل وفقا لأحكام .واكد المتحدث باسم الحكومة إن "بغداد ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح وفق المحدد حتى نهاية ايلول، وإن الاتصالات مع الفصائل مستمرة لمعالجة العقبات".