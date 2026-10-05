مقتل واصابة 3 من الشرطة بهجوم إرهابي في كركوك

وقال المصدر لـ ، ان "قطعات من تعرضت مساء اليوم الى تعرض إرهابي في ".وأضاف ان "ذلك أدى الى "مقتل احد المنتسبين واصابة اثنين اخرين بجروح"، مشيرا الى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى دائرة الطب العدلي".