– محليات



أوضحت والإقامة، اليوم، أن الإجراءات الفنية المتعلقة بدمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية لا تزال قيد الاستكمال، ولم تتم المباشرة الفعلية بهذا الملف حتى الآن.

وذكرت المديرية في بيان أن الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات ، مؤكدة أن تفاصيل وآليات التنفيذ ستُعلن عبر المنصات والقنوات الرسمية للوزارة فور استكمال المتطلبات الفنية والمباشرة الفعلية.