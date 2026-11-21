وقال خلال زيارته لمركز شرطة القناة في ، "في الاول من كانون الثاني المقبل لا نريد عسكرية في الشارع، لا نريد أن يرى المواطن شخص حامل بندقية في الشارع، نجدة ومرور فقط"، داعيا الى ابقاء القوات القتالية في افواجهم.وأضاف "نريد لمراكز الشرطة أن يكون لها دور خدمة للمواطن"، مردفا "نريد طوي صفحة الفساد ومن يعتقد أن هذه الوزارة ستغض النظر عن الفساد فهو واهم".