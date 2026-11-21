وقال المصدر لـ ، ان القي القبص عليه اثر اعتراف شقيقه (عضو في مجلس محافظة النجف) عليه، اذ اكد تورطه بعمليات تهريب نفط.وكان قد أعلن ، السبت، توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، وإصدار أمري قبض بحق عضو في الأشرف، رئيس ، وشقيقه، على خلفية الاشتباه بتورطهما في عمليات تهريب نفط عبر أحد الأنابيب النفطية في المحافظة.وذكر ، في بيان، أن المختص أجرى كشفاً ميدانياً على موقع التجاوز على الأنبوب النفطي داخل قطعة أرض تعود للمسؤول المحلي وشقيقه، مبيناً أن نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور.وأضاف أن قرار توقيف الضباط والمنتسبين الثمانية جاء بعد ورود معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخلهم في الواقعة، فيما أصدرت المحكمة أمري قبض بحق المسؤول المحلي وشقيقه وفقاً للقانون.وأشار البيان إلى أن التحقيقات كشفت عن قيام المذكورين بحفر خندق يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة الجارية داخلها.وفيما يتعلق بالمعلومات المتداولة عن احتمال وجود أنشطة غير مشروعة أخرى داخل الموقع، بينها تهريب مواد مخدرة، أكد القضاء أنها لا تزال قيد التحري والتحقق، ولم تصل إلى مرحلة إثباتها.وأكدت المحكمة استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، في إطار جهود مكافحة تهريب النفط وحماية الثروة الوطنية والمال العام.