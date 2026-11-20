وذكر بيان للجهاز، انه "تمكنت مفارز جهاز في ، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من تتبّع عجلة قادمة من إحدى المحافظات الشمالية كانت تُستخدم في تهريب أدوية متنوعة غير مستوفية للشروط ودون أوراق ثبوتية، موهمةً الجهات الرقابية بأن حمولتها من العصائر".واضاف البيان انه "جرت متابعة العجلة ميدانياً واستخبارياً، وضُبطت بالجرم المشهود أثناء عملية التفريغ، وبحوزتها (١٥٬٧٣١) علبة من الأدوية المتنوعة غير المسجلة لدى ، وهي تُشكّل تهديداً لسلامة المواطنين وصحتهم".واكد البيان "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وسُلّمت المضبوطات أصولياً وفق السياقات القانونية المعتمدة".