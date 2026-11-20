وقال في بيان، إن تطبيق القانون وترسيخ هيبة الدولة لا يتعارضان مع تقدير التضحيات التي قدمتها القوات الأمنية والعسكرية وأبطال ، مؤكداً أن ما قدموه من دماء ومواقف في مواجهة الإرهاب والدفاع عن سيبقى محل اعتزاز ووفاء وتقدير.وأضاف أن سيادة الدولة وبسط سلطتها الدستورية يجب أن يكونا مبدأً ثابتاً في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى عدم وجود فرق بين محافظة وأخرى أو منطقة وأخرى، إذ ينبغي أن تخضع جميع الأراضي العراقية لسلطة الدولة والقانون.وأكد الشيباني أن القرارات الأمنية والعسكرية يجب أن تصدر وتُنفذ ضمن إطار المؤسسات الدستورية المختصة، بعيداً عن أي استثناء أو تمييز بين المناطق.