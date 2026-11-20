وقال معن في مؤتمر صحافي من وحضرته ، انه "تم نشر فوج من قوات المغاوير لمسك خطوط أنابيب نقل النفط في قضاء جرف النصر، بالتزامن مع بدء إجراءات إعادة انتشار القطعات العسكرية وتبديل الوحدات الماسكة للقاطع".واضاف ان "المرحلة الأولى من فتح الطرق ستقتصر على السيارات المدنية، باستثناء مركبات الحمل"، مبيناً أن "جميع الإجراءات جرى التخطيط لها بصورة جيدة".وذكر أن "عملية تبديل القطعات وإعادة الانفتاح تبدأ اعتباراً من اليوم"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تمثل بداية لاستكمال السيادة في القضاء".وشدد معن على "ضرورة عودة العوائل إلى مناطقها ومنازلها، بالتزامن مع الإجراءات الأمنية الجديدة".