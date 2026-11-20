وقال مراسل ، ان "قائد المقر المسيطر في الفريق الركن أحمد افتتح قبل قليل المقر".فيما اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل نيوز، ان "اليوم لحظة تاريخية تثبت بها القوات هي درع الوطن والحارس لتامين الاستقرار الامني"، مشيرا الى ان "استبدال القطعات عملية طبيعية تقوم بها الجيوش".واكد "وجود دعم كامل من القائد العام الى قائد المقر المسيطر".