نيوز- امني

وصل رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن ، اليوم الجمعة (20 تشرين الثاني 2026)، إلى قضاء جرف النصر، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ورد لـ ، أن "الزيارة تأتي للإشراف على إجراءات إعادة توزيع وانتشار القطعات العسكرية، وتبديل الوحدات الماسكة للقاطع والمسؤولة عن أمن القضاء وحمايته".