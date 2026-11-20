نيوز- امني

تستعد صباح اليوم الجمعة، الدخول اﻟﻰ منطقة .

وذكرت في خبر تابعته ان " تستعد لدخول منطقة والانتشار في كافة انحاءها بعد المؤتمر الصحفي المشترك الذي سيعقده رئيس خلية الاعلام الفريق ".