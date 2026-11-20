وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، اللواء قوات خاصة ، في بيان، إن نايف مكيف الشمري أمر بإقامة دعوى قضائية بحق المذكور، على خلفية ما صدر عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي.وأكدت الوزارة أن كرامة الجيش العراقي ومكانته وتضحيات منتسبيه ليست مجالاً للتجريح أو المزايدات، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسيء إلى أو يمس منتسبيها، ومتابعة تلك الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة.