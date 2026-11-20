نيوز- امني

أكد معاون رئيس أركان ، اليوم الجمعة، أن جميع قطعات وألوية الحشد الشعبي تمتثل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وقد باشرت مهامها في إعادة الانتشار بمنطقة جرف النصر شمال .

وأضاف حضرته أن "هناك تعاوناً كبيراً بين جميع القطعات في جرف النصر"، مشيراً الى أن " قطعات وألوية تمتثل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وقد باشرت مهامها في إعادة الانتشار بمنطقة جرف النصر".