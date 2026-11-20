وقال المصدر للسومرية نيوز، ان " في اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعو (علي جمعة النداوي) زوج بنت بعد إساءته إلى منتسبي ".وكانت ، قد اعلنت رفع دعوى بحقه بعد الاساءة للقوات الأمنية.