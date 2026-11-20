

أعلنت ، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص في منطقة زوير، بعد تلفظهم بعبارات نابية تضمنت إساءات إلى ، خلال بث مباشر على منصة «تيك توك».



وذكرت القيادة في بيان، أن مفارز دوريات قاطع نجدة الصوب الكبير تحركت بشكل فوري إلى موقع الحادث، فور ورود بلاغ عبر خط الاستجابة المجاني الموحد (911)، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين.



وأضافت أن القوات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، وفق الأطر المعتمدة، مؤكدة أن احترام المؤسسات الأمنية وهيبة القانون أمر لا تهاون فيه، وأن الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين تأتي ضمن أولوياتها.