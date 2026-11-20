افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، برفع حالة الانذار "ج" عن جميع القطعات الامنية والعسكرية.



وقال المصدر للسومرية نيوز، انه تم "رفع حالة الانذار "ج" عن جميع القطعات الأمنية والعسكرية".



واضاف ان القطعات ستعود الى الواجبات الطبيعية.