الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
03:30 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انفجارات من جهة البحر قرب سيريك الإيرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-581934-639308695757899190.jpg
تفكيك شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية اتخذت من مكتب بواجهة إنسانية غطاءً لنشاطها في بغداد
أمن
2026-11-21 | 09:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
468 شوهد
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، إلقاء القبض على متهمين اثنين بتهمة الإتجار بالأعضاء البشرية، بعد
كشف مكتب
في
بغداد
اتخذاه واجهةً للعمل الإنساني واستُخدم لاستدراج المواطنين إلى عمليات بيع وشراء الأعضاء مقابل مبالغ مالية.
وذكرت الوكالة، في بيان، أن العملية نفذتها مفارز مديرية مكافحة الإتجار بالبشر في
بغداد
الكرخ
، بإشراف وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عقب جهد استخباري ومتابعة فنية دقيقة.
وأوضحت أن المتهمين افتتحا المكتب تحت غطاء مساعدة الفقراء والمحتاجين، مستغلين الظروف المعيشية الصعبة لبعض المواطنين، وبالاشتراك مع متهمة أخرى لاستدراج الضحايا إلى عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية.
وأضافت أن المتهمين اعترفا بالتهم المسندة إليهما، وصُدقت أقوالهما قضائياً، قبل إحالتهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
تفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات والاطاحة بـ31 متهماً في الديوانية
07:45 | 2026-10-30
تفكيك شبكة للمضاربة بالدولار في بغداد
05:14 | 2026-09-23
تفكيك شبكة للربا والمضاربة بالدولار في كربلاء وضبط أموال ومصوغات ذهبية
10:25 | 2026-11-02
النزاهة: تفكيك شبكة تضم (19) موظفاً وإيقاف هدر (13) مليار دينار
01:37 | 2026-10-18
وكالة
الاستخبارات
كشف مكتب
بغداد
الكرخ
ديري
باري
مالي
السب
ساني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يهزم تايلاند ويتأهل إلى نهائيات كأس اسيا للناشئين
رياضة
31.26%
08:57 | 2026-11-20
العراق يهزم تايلاند ويتأهل إلى نهائيات كأس اسيا للناشئين
08:57 | 2026-11-20
زوج زينب بنت الديوانية.. اتخاذ الاجراءات القانونية بحق شخص اساء للقوات الامنية
أمن
27.65%
10:05 | 2026-11-20
زوج زينب بنت الديوانية.. اتخاذ الاجراءات القانونية بحق شخص اساء للقوات الامنية
10:05 | 2026-11-20
مصرع رحالة ياباني بحادث سير في المثنى
محليات
22.07%
05:26 | 2026-11-21
مصرع رحالة ياباني بحادث سير في المثنى
05:26 | 2026-11-21
مشاهد إباحية وجرائم بواقعية صادمة.. ما الذي تخفيه لعبة GTA 6 لأطفالك؟
تكنولوجيا
19.02%
12:45 | 2026-11-20
مشاهد إباحية وجرائم بواقعية صادمة.. ما الذي تخفيه لعبة GTA 6 لأطفالك؟
12:45 | 2026-11-20
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-20
نشرة أخبار السومرية
٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-20
نشرة أخبار السومرية
٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
اخترنا لك
القبض على حسين العباسي بتهمة تهريب النفط في النجف
11:16 | 2026-11-21
الحشد يعلن ضبط كدس عتاد في ديالى
11:13 | 2026-11-21
القضاء يوقف 8 من منتسبي شرطة الطاقة ويصدر أمري قبض بحق مسؤولين محليين في قضية تهريب نفط بالنجف
08:34 | 2026-11-21
الاستخبارات العسكرية تحبط عمليات تهريب واسعة في ديالى وكركوك.. ماذا ضبطت؟
03:50 | 2026-11-21
رفع حالة الانذار "ج" عن جميع القطعات الامنية والعسكرية
11:46 | 2026-11-20
بحمولة عصائر.. ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة وغير المجازة في كركوك
10:56 | 2026-11-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.