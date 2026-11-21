وذكرت الوكالة، في بيان، أن العملية نفذتها مفارز مديرية مكافحة الإتجار بالبشر في ، بإشراف وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عقب جهد استخباري ومتابعة فنية دقيقة.وأوضحت أن المتهمين افتتحا المكتب تحت غطاء مساعدة الفقراء والمحتاجين، مستغلين الظروف المعيشية الصعبة لبعض المواطنين، وبالاشتراك مع متهمة أخرى لاستدراج الضحايا إلى عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية.وأضافت أن المتهمين اعترفا بالتهم المسندة إليهما، وصُدقت أقوالهما قضائياً، قبل إحالتهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.