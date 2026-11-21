وذكرت المديرية في بيان، أن مفارزها، ممثلة بقسم الاستخبارات والأمن لفرقة المشاة الأولى وشعبة الاستخبارات والأمن في المقر المسيطر بطوز خورماتو، نفذت سلسلة واجبات أمنية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية متواصلة.وأضافت أن العمليات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والصناعية والأدوية التي كانت معدّة للتهريب بطرق غير قانونية، ضمن جهود مكافحة التهريب والحد من الأنشطة غير المشروعة.وأشارت المديرية إلى تسليم المتهمين والمواد والعجلات المضبوطة إلى الجهات المختصة، بموجب محاضر ضبط أصولية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.وأكدت استمرار عمليات الرصد والمتابعة الميدانية لملاحقة المتورطين بعمليات التهريب وضبط المواد المخالفة، وإحكام السيطرة على الأنشطة غير القانونية، بما يسهم في حماية .