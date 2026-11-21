وذكر بيان للهيئة، ان "قوة من الفوج الأول واستخبارات اللواء 24 ضمن قاطع عمليات للحشد الشعبي، عثرت على كدس عتاد".وأضاف البيان، ان "القوة نفذت عملية أمنية في قضاء ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة".وتابع أن "القوة تمكنت من معالجة الكدس دون حدوث أية اضرار بشرية أو مادية".