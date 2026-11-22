وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أن "مفارزنا، وبتوجيه من ، وبإشراف مدير عام الأحوال المدنية الفريق الحقوقي ، ومتابعة مدير شؤون الإقامة اللواء الحقوقي الفتلاوي، نفذت واجباً أمنياً أسفر عن الإطاحة بعاملتين أجنبيتين اعتدتا بالضرب على مواطنة عراقية".وأضاف البيان، أن "العملية نُفذت بمشاركة كل من فوج طوارئ الخامس، واستخبارات الفوج، فضلاً عن الوطني/ قاطع "، مشيراً إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمتين".