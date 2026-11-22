وقال الجهاز إن تشكيلاته نفذت، على مدى يومين، واجب تفتيش استهدف عدداً من أوكار بقايا في ناحية ألتون كوبري بقضاء الدبس، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة.وأضاف أن العملية أسفرت عن العثور على أسلحة وأعتدة متنوعة كانت مخبأة داخل تلك الأوكار، مشيراً إلى ضبطها والتعامل معها وفق الإجراءات الأصولية المعتمدة.وأكد الجهاز استمرار عمليات تعقب بقايا داعش وتفتيش أوكارها، بهدف الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.