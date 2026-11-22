وذكر الجهاز في بيان، أن المتابعة الاستخبارية أسفرت عن رصد تحركات القيادي في ، لتنفذ قوة أمنية عملية أسفرت عن اندلاع اشتباك مسلح انتهى بمقتله وإصابة آخرين، تمكنوا من الهروب.وأوضح أن القتيل شغل مناصب عدة داخل التنظيم، بينها ما يسمى "آمر مفرزة الوقف" و"العسكري العام لقاطع عمر الفاروق"، مشيراً إلى تورطه في هجمات استهدفت القوات الأمنية ونقاط ، فضلاً عن قتل مواطنين متعاونين مع .