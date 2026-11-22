وقال إن والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح يحرص على وحدة القرار الأمني والاستراتيجي، مبيناً أن عملية استبدال القطعات الموجودة في جرف النصر بأخرى جاءت تنفيذاً لأوامره، بحسب .وأضاف أن الأحداث الأخيرة تمثل إثباتاً عملياً لوحدة القرار الأمني، وأن القوات المسلحة العراقية تأتمر بأمر القائد العام، ولا توجد أي سلطة تؤثر في وحدة القرار أو توجهات القوات الأمنية.وأشار إلى أن حصر السلاح وتنظيمه يمثلان جزءاً من توجه الحكومة، وأن ما جرى في جرف النصر من شأنه تقريب موعد تنفيذ هذه الخطوات، مؤكداً أن الأسلحة الموجودة تخضع لإمرة القائد العام ولا تستخدم إلا وفق الأوامر والواجبات المحددة.وأوضح أن أربعة تشكيلات أمنية، هي الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، ارتبطت بالمقر المسيطر، الذي مُنح صلاحيات القيادة والسيطرة وإصدار الأوامر التنفيذية لهذه القوات.ولفت إلى أن عملية إعادة الانتشار جرت بانسيابية عالية، بعد وضع خطة لاستبدال القطعات وعقد مؤتمرات تنسيقية وعملياتية مع قادة التشكيلات والقيادات المعنية، لتنفيذ الإجراءات على أرض الواقع.وبدأت القطعات الأمنية المشتركة، الجمعة الماضي، دخول منطقة جرف النصر لإعادة الانتشار، ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم المسؤوليات الأمنية وتعزيز الاستقرار، فيما شملت الخطوات إسناد حماية حزم الأنابيب النفطية إلى شرطة الطاقة وتهيئة الطرق الرابطة مع المحافظات المجاورة تمهيداً لفتحها أمام المواطنين والعجلات.وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية لاستكمال المتطلبات الأمنية، تمهيداً لإعادة تأهيل الخدمات وتهيئة الظروف لعودة السكان وإحياء المنشآت الصناعية وتنفيذ والاستراتيجية في المنطقة.