عملية استباقية في "الفضل".. الأمن يعتقل متهمين ويضبط مخالفين للإقامة شرقي بغداد

وقال الحسون في بيان، إن "قيادة شرطة نفذت ممارسة أمنية وحملة تفتيش استباقية في منطقة الفضل ضمن قاطع المسؤولية، أسفرت عن القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادتين (446) و(295) من قانون العقوبات."وأضاف أن "الحملة أسفرت أيضاً عن ضبط 14 مخالفاً لشروط الإقامة، مبيناً أن جميع المقبوض عليهم أُودعوا التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".وأكد الحسون "استمرار في تنفيذ خططها الأمنية الاستباقية، بما يسهم في حماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون".