تقرير: خلافات بشأن تسليح الجيش العراقي.. وواشنطن في الواجهة

وذكرتأن حكومة علي فالح وضعت خطة لتسريع برنامج تطوير قدرات الجيش، مع إعطاء الأولوية للدفاع الجوي، مشيرة إلى أن الزيدي أعلن في الأول من تشرين الأول الجاري أن حكومته ستباشر شراء منظومة دفاع جوي متكاملة لتعزيز ما وصفه بـ"السيادة الجوية الكاملة" للدولة.وبحسب ""، فإن تطوير منظومة الدفاع الجوي يتطلب شبكة متكاملة من الرادارات والصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة والتدريب، لافتة إلى أن كانت قد أعلنت خطة لاستكمال المنظومة الجوية خلال ست سنوات، فيما دفع الزيدي باتجاه تقليص المدة إلى ثلاث سنوات، مع استمرار الاتصالات الفنية مع شركات متخصصة.وفي المقابل، تحدثت الصحيفة عن ضغوط سياسية بشأن الجهات التي سيتعاقد معها في ملف التسليح، ونقلت عن مصدر حكومي عراقي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن "قوى داخل الإطار التنسيقي، خصوصاً تلك المقربة من الفصائل المسلحة، ترفض أن يكون التسليح العراقي مرتبطاً بالولايات المتحدة".وأضاف المصدر، وفق الصحيفة، أن تلك القوى "تدفع باتجاه تنويع مصادر التسليح والانفتاح على دول أخرى عدا "، مبيناً أن ضغوطها ستتزايد مع دخول الحكومة مرحلة التعاقدات.كما نقلت "العربي الجديد" عن المصدر أن رئيس الوزراء يرى أن ملف التسليح "ملف سيادي"، ولا يمكن أن يخضع للتدخلات السياسية، مشيراً إلى أن هامش المناورة أمام الحكومة ليس واسعاً بسبب حاجة الزيدي إلى تعاون تلك القوى في ملف حصر السلاح، الذي يفترض إنجازه ضمن السقف الزمني المحدد في 30 حزيران 2027.وأشارت الصحيفة إلى أن الضغوط السياسية في ملف التسليح تأتي من داخل تحالف الإطار التنسيقي، إذ دعا النائب عنه جعفر شعيل إلى إنهاء ما وصفه بـ"الاحتكار الأميركي لملف تسليح القوات العراقية"، مطالباً بـ"الانفتاح على مناشئ دولية متطورة ومتعددة".